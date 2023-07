Avistamiento de OVNI sin placa confirma al primer extraterrestre enchufado

David Grusch, exfuncionario de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, ha asegurado bajo juramento que el gobierno americano tiene en su poder tecnología extraterrestre. El exmilitar sostuvo que el país posee evidencia de que existen objetos voladores no identificados (OVNIS) sin ningún tipo de placa o identificación, lo que a su vez confirma la existencia de extraterrestres millonarios gracias a sus nexos con dictaduras latinoamericanas.

Nuestro pasante subpagado fue abducido por el alienígena ALF-redo S44B para abrirnos las puertas y darnos la exclusiva de la primera entrevista con lo que podría llamarse un “bolimarciano”: “Les voy a hablar claro, así como le dije a Stitch, a Marvin y a Yandel. Yo estoy en la tierra es pa’ hacer plata, hermano. A mi no me interesa que si los estudiantes, los maestros o los lives de Capriles, nada de eso. Allá en el Arco Minero tengo mi minita de kriptonita y de vez en cuando le abduzco el ganado a algún campesino apureño para vendérselo al ELN. Venezuela se arregló, papi, el único rollo es que las chemises vienen solo para 2 brazos y me aprietan un pelo los tentáculos, pero no tengo más quejas. Desde que le quité la placa al platillo volador, el 4Flyer Toyota full equipo, nadie me para ni siquiera cuando subo al Humboldt a degustar mi plato favorito, sesos humanos trufados”, aseguró el capitán de la nave antes de confirmar que Chavez sí era un verdadero comandante intergaláctico y por eso en Urano tampoco hay gasolina.