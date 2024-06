Aparecen en Sorte primeras velas de Rafa Romo

Cientos de seguidores de Yemayá e hijos no reconocidos de Changó hallaron esta mañana un nuevo altar en la montaña de Sorte. Se trata de velas con la cara del Santo Protector de la vinotinto, Rafael Romo, quien también cuenta con su propio templo donde los creyentes pueden sacrificar cualquier tipo de animales para pedirle milagros.

Octavio González, quien desde anoche es un fiel devoto de San Rafa Romo de Turén, nos contó un poco acerca de su experiencia el día de hoy: “Yo no soy una persona muy creyente, pero después de los paradones de Romo contra México no tengo más opción que creer porque me cumplió el milagro de salvarme el parley. Apenas me enteré que había aparecido un altar aquí en Sorte me monté en el primer Encava con rotulado de José Gregorio Hernández que encontré y me vine para hacer una limpia con ramazos de Romero y a hacer unos buches con cualquier bebida espirituosa. Ya le dejé toda mi quincena de ofrenda apostando por internet y estoy seguro que me va a cumplir el milagro de nuevo, confío en él”, aseguró González, quien apostó que la Vinotinto quedaría campeón de la Eurocopa.