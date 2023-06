Tesis de grado de la UNEFA se lleva mención publicación por ser la primera sin errores ortográficos en el título

Un hecho histórico se registró esta semana en la Universidad Nacional Experimental y Salón de Fiesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), cuando una tesis de grado fue galardonada con la mención publicación por ser la primera en toda su historia que no tenía errores ortográficos en el título. “Cómo Preparar una Tortilla de Huevo Utilizando Sólo Productos de la Caja Clap” fue la tesis presentada por el estudiante de Comunicación Social, Eduardo Jimenez.

“Es la primera vez que vemos una tesis sin errores ortográficos en el título en esta universidad, lo cual nos parece un logro que merece ser reconocido y difundido, porque demuestra que, contrario a lo que dicen los envidiosos, en esta universidad hay estudiantes que sí saben leer y a veces escribir”, expresó el profesor Luis González, presidente del jurado. “Obviamente y como es de esperarse sí encontramos apenas un par de miles de errores ortográficos en el resto de la tesis, pero eso es lo normal y además no importa. Como dicen por ahí, juzga los libros por su portada, porque lo demás casi ni se lee. En fin, le mando mis más sinceras felicitaciones al bachiller Eduardo Jimenez, que hoy finalmente se convierte en un Comunicador Social de la República con una tesis mención publicación, y por supuesto que con una nota de 20/20, que todavía no estoy seguro cuánto da, pero es muy buena nota”, concluyó González, quien actualmente todavía no se ha graduado de la UNEFA.