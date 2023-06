Mafalda y Manolito denuncian que ya les robaron los teléfonos

Este domingo se inauguró en el municipio Baruta, las esculturas de Mafalda y Manolito, dos icónicos personajes de historietas para que las personas pretenciosas puedan tomarse fotos con ellos. Sin embargo, la alegría duró poco, pues tan sólo 30 minutos después de terminado el evento inaugural, ambos personajes fueron despojados de sus teléfonos celulares en un robo a mano armada.

El hecho ocurrió cuando Mafalda y Manolito se disponían a descansar luego de una extenuante jornada de fotos con personas que van a museos. “¡Fue horrible! Recién me había comprado mi iPhone 4S que tantos años me costó ahorrar en pesos argentinos, entre inflación e hiperinflación me tardé como 48 años en reunir el dinero. Nosotros sólo aceptamos venir a este país a conocer fanáticos porque la situación económica en Argentina está muy ruda, no tenemos trabajo allá. Nos dijeron que esto se había arreglado y se ganaba en dólares, ¿y el primer día pasa esto? Mañana mismo me largo de acá”, aseguró la estatua de Mafalda mientras permanecía inmovil porque es una estatua.