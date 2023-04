Científicos de PDVSA confirman que gasolina del Zulia sabe normal

Un grupo de investigadores de la estatal petrolera PDVSA, liderado por el científico Tomás Falcón de 49 años, determinó que los rumores de que la gasolina que trae la empresa a Maracaibo esté mala son falsos, ya que tiene el mismo aroma, buqué y sabor de siempre, e incluso algunos barriles añejadas se han puesto más sabrosas que nunca.

Con su copita de gasolina en mano, Falcón brindó por más éxitos y derrames en PDVSA y dedicó unas palabras a los detractores que quieren desprestigiar la gasolina: “Por ahí hay algunos majunches imperialistas que dicen que la gasolina 100% venezolana que importamos de Irán hace que se incendien los carros, pero eso es el calor de Maracaibo porque yo mismo me lancé unos shots de gasolina y está igual de sabrosa que siempre. También rondan algunas fotos de que la gasolina dizque está viniendo con barro, manteca de cochino o chispitas de colores, pero esos son montajes que hace Capriles desde su canaimita, porque si fuera real lo de las chispitas no tendría que ligar esta delicia de -12 octanos con refresco para darle ese toque dulcito. Es más, les apuesto que ni en Noruega tienen un combustible enriquecido con vitamina D tan espumoso y nutritivo como el nuestro. Pero como sé que no me están creyendo vayan haciendo una filita que voy a repartir shots a cada uno de los presentes” aseguró el ingeniero petrolero antes de prender una moto eructando en el tanque.