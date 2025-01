Le cierran el BofA a Erik Prince cuando ya casi iba a liberar Venezuela

Una vez más, el universo conspira contra Erik Prince para frenar la dictadura en Venezuela. El exmilitar estadounidense denunció en sus redes sociales que su cuenta del Bank of America fue bloqueada en el momento preciso cuando casi iba a acceder a sus fondos para pagar por la liberación del país, esto tras haber introducido mal la contraseña en 15 ocasiones.

Mientras trituraba la agenda donde tenía anotada la respuesta a la pregunta secreta del banco, Erik Prince comentó lo sucedido: “No me lo van a creer, ya casi casi iba a liberar Venezuela cuando me bloquearon la cuenta de banco. Qué raro. Ahí tenía toda la plata que me donaron para comprar los helicópteros, pagar a los soldados y financiar las ensaladas que iban a hacer huir a Maduro. Pero bueno, se perdió ese dinero. Lo bueno es que yo no me rindo y ya abrí otro GoFundMe llamado ‘Ahora sí de pana, nojoda, te lo juro que ya casi Venezuela’, donde, por la módica suma de 20 millones de dólares, Simonovis y yo por fin tendremos los Lamborghinis de nuestros sueños… digo, el país de nuestros sueños. Porque con la esperanza de los venezolanos no se juega. ¡Donen ya mismo en el link de mi perfil! Y recuerden que con el código Erik200 pueden conseguir hasta $4 de regalo en CasinoEnLíneaDineroGratisBet.com”, concluyó Prince antes de firmar la compra de una casa que, curiosamente, cuesta exactamente lo mismo que el dinero que le bloquearon.