FC Barcelona le pone cláusula de rescisión de 500 millones al conserje

A pesar de estar en una difícil situación financiera y ser capaces de hacer un potazo en un semáforo para recaudar fondos, el FC Barcelona sabe que lo que más importa es su gente y no está para nada dispuesto a dejar ir al señor Jairo Colmenares, conserje del Camp Nou. Es por esto que el club ha firmado el día de hoy una renovación de 10 años a su empleado estrella de 53 años, la cual incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

En un evento lleno de sonrisas, lágrimas de felicidad y dos tapitas de Big Cola porque no alcanzó para más, Joan Laporta, presidente del club, ofreció sus declaraciones: “Estamos muy contentos de poder firmar esta renovación. El señor Jairo es para nosotros una pieza indispensable, es el único que sabe recoger el uniforme de Lewandowski sin desmayarse por el olor, el único que convierte las lágrimas de eliminación de Champions en los pisos más pulcros de Europa, y además ha sido un revolucionario en el club siendo el único que puede fingir que le gustan los cupcakes que hace Ansu Fati. A pesar de nuestra complicada situación económica, y con clubes como el Chelsea que gastan casi tanto dinero como un enchufado en una tienda de correas blancas, no estamos dispuestos a dejarlo ir a menos que paguen la cláusula de 500 millones de Euros, porque lo amamos y queremos que sus increíbles chismes no salgan de aquí”, concluyó Laporta, mientras hacía una transacción financiera de 2 pack de sus foto pies por 20 Euros.