Sebin nostálgico porque ya no quedan buenos presos políticos mete en la cárcel a 15 delegados de salón

Los agentes del Sebin que se encargan de detener a presos políticos sufrieron un fuerte ataque depresivo, luego de que este domingo se supiera que Leopoldo López había huído del país. Para sacudirse la tristeza, decidieron encarcelar hoy a 15 delegados del salón de diferentes universidades.

Ender Rafalli, agente encargado de la subdivisión de Presos Políticos del Sebin, fue quien dio la orden de detener a los delegados de clase, para subir la moral de los funcionarios: “Ciudadano, yo no sé si usted es capaz de entender y reconocer el grave estado de ánimo de mis colegas. ¿Sabe usted lo que significa para nosotros quedarnos sin políticos de altura a quienes meter en nuestros calabozos “VIP”? Ayer ese grupo de Whatsapp era de una tristeza infinita, se sentía una combinación de nostalgia con indignación y miedo a lo desconocido del futuro. ¿Cómo se atreve López a irse así como así? ¿A quién vamos a atormentar ahora? Por eso es que esta mañana reuní a los muchachos y les dije que estaba prohibido deprimirse, y les ordené que salieran por diferentes zonas de la ciudad para allanar y arrestar a 15 delegados de salón, de cualquier carrera, escuela, facultad, ¡hasta de la UNEFA! No me importa si los agarraban chisméandole algo al profesor o yendo a buscar unas tizas o un borrador, a nosotros nunca nos ha importado si hay o no un motivo; lo único que quería era animar a mis muchachos. Por experiencia sé que para un alma alicaída, no hay nada como los ojos del miedo con que nos ven los jóvenes cuando los arrestamos por primera vez. Es refrescante, realmente. Ojo, no se comparará nunca a llevarse a Leo. Imposible llegar a su altura. Pero honestamente no tenía otra solución. ¿A quién iba a mandar a detener? ¿A unos concejales ahí que a nadie le importa? ¿Dirigentes estudiantiles? No, por favor, eso es muy 2017. Estos delegados son la cara de la juventud. Por cierto, necesito ver su cédula y que me abra su billetera”, dijo el agente Rafalli a nuestro pasante antes de que le quitara los billetes viejos de 500 que tenía.