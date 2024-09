El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió esta semana a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Venezuela en busca de «gochas», debido a los recientes arrestos de ciudadanos americanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y al latente peligro de un posible concierto de La Melodía Perfecta.

Antony Blinken, secretario de Estado y asesor de Joe Biden, advirtió: “Ante la creciente tensión entre Estados Unidos y el chavismo, instamos a todos los ciudadanos estadounidenses a no dejarse llevar por la tentación de visitar Venezuela para conocer gochas, ya que hay suficientes aquí en nuestro país. De verdad, ya basta. No puede ser que pongan en riesgo sus vidas, su libertad y sus matrimonios por una gocha. Entiendo que son adictivas; yo mismo he experimentado los beneficios de una pizca andina, pero no vale la pena convertirse en rehén del chavismo por una noche de diversión. Recuerden que las gochas pueden ser engañosas: te hablan de manera encantadora y luego dejan de responder tus mensajes. ¡Es contigo, Marivi!”, concluyó Blinken, antes de anunciar un programa humanitario de acogida de gochas en Houston.