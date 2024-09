Abuelos se pelean porque perdieron la racha de Globovisión

Si las peleas por quién limpia el ceibo y cuántos gramos de avena echarle al funche no eran suficientes, la relación de Don Orlando Buttó y Doña Gloria Rico de Buttó, la única pareja de septuagenarios en el país que no tiene 40 años de diferencia en edad, añadió esta mañana un nuevo conflicto a su tan agrietada relación al darse cuenta de que, después de 50 años sin falta, habían perdido la racha de Globovisión.

“Me disculpa la expresión, pero a ese energúmeno de Orlando le voy a echar laxante en la sopa de arvejas a ver si le da un yeyo y se muere de una vez, por traidor y mentiroso, dejando perder la racha”, explicó la señora Rico mientras presentaba la denuncia ante el canal de televisión, que se interesó en la noticia porque no pueden reportar sobre problemas reales en el país. “Le voy a decir una cosa: los jóvenes de hoy en día nada más están pendientes de su racha en el TikTok o en el Dua Lipa ese, donde aprenden idiomas en el teléfono, y están dejando perder los valores tradicionales de tener una racha perfecta en Globovisión. Orlando y yo no nos perdíamos Aló Ciudadano ni una noche, hasta que, bueno, nos tocó conformarnos con Vladimir a la 1 y Kicosis. Te digo una cosa: lo veía por mantener la racha, pero si Diosito me quitaba la vida, no me quejaba tampoco”, concluyó la señora Rico, mientras le ofrecían su propio segmento en el canal.