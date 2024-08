La Federación Venezolana de Fútbol, Pádel y Dominó (FVF) solicitó oficialmente esta mañana ante la CONMEBOL la posibilidad de que el magistrado de la Sala Plena de Bolas Criollas del TSJ, Carlos Orozco Perozo Orozco, sea designado como árbitro para el próximo encuentro de eliminatorias mundialistas contra Bolivia, partido que se disputará en La Paz.

El reconocido magistrado, quien obtuvo una maestría en derecho arbitral jugando EAFC 24 durante 6 meses en la UNEFA, ofreció detalles acerca de su postulación: “La directiva de la CONMEBOL tiene la obligación jurídica, moral y astral de elegirme a mí, Carlos Orozco Perozo Orozco, como árbitro del partido contra Bolivia porque así lo sentencié, declaré y manifesté en mi despacho jurídico, el Tribunal Sopotecentésimoprimero Contra Las Derrotas De La Vinotinto. Públicamente, como servidor público, me comprometo a respetar las normas del juego de manera inequívoca, imparcial y cualquier otra palabra difícil que no se me ocurre en este momento. Yo declaro en desacato constitucional a los jugadores bolivianos que intenten meter gol contra la selección vinotinto y mostrarle tarjeta roja a todo aquél que no haya aceptado la revolución dentro de su corazón. Además, una vez cumplido el tiempo reglamentario, haré sonar mi silbato para dar por finalizado el partido y declarar como legítimo ganador del partido a Nicolás Maduro Moros, presidente obrero y revolucionario del pueblo de Venezuela”, aseveró Orozco Perozo Orozco, mientras dictaba sentencia de que Maduro también ganó como reina del colegio en la Unidad Educativa La Chinita.