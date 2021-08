Mbappé: “¿Messi? ¡Mi sueño siempre fue jugar con Vinicius!”

Los rumores que aseguran que existe una negociación entre el París Saint-Germain (PSG) y el Real Madrid para hacerse de los servicios del futbolista francés Kylian Mbappé resultaron ser ciertos, luego que el equipo parisino rechazara una oferta inicial hecha por el cuadro merengue. Sin embargo, Mbappé reveló esta tarde en una rueda de prensa que quiere irse al Real Madrid no porque no le interesa jugar con Messi, sino porque su sueño siempre ha sido jugar con Vinícius Jr.

Luego de prometerle a nuestro pasante subpagado que lo enviaríamos hasta París a cubrir la noticia, lamentablemente se retrasó el vuelo de Conviasa y tuvimos que contratar a un venezolano que estaba haciendo de Au Pair a conversar con Mbappé, que nos dijo lo siguiente en exclusiva: “Noombre mano —sí, nosotros también estamos sorprendidos que use modismos venezolanos— ficharon a Messi y la gente cree que a mí me interesa eso, desde ese día comenzaron a preguntarme que si cómo está el ambiente en el vestuario, que si qué número voy a usar, que si estaría dispuesto a cambiarme el nombre a Mbassi y a mí nada de eso me importa, yo lo único que quiero en realidad es irme al Madrid a jugar con mi verdadero ídolo, Vinícius Jr; además quiero que me cuente cómo fue el beta con Corina Smith porque eso quedó en el aire y nadie sabe qué fue lo que pasó ahí en realidad”, finalizó Mbappé, mientras preguntaba quienes eran los abogados de Britney para ver si los contrataba y se libraba del PSG.