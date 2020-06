Enchufado pide a EEUU imprimir billetes de USD $1000 para no cargar la cartera tan llena

Hoy, el autoproclamado “mejor emprendedor de Venezuela”, Román Barboza, escribió una carta al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos rogándoles que por favor sacaran billetes de mayor denominación, dado que la gran cantidad de billetes de USD 100 que maneja le ha roto más de 7 carteras Gucci.

Barboza, quien opina que un pedido de sushi por 400$ “está a un buen precio”, también copió en su comunicación al presidente Donald Trump, con la esperanza de que “entre empresarios podamos entendamos”: “Estimados, ha llegado a mi atención que el billete de mayor denominación americano es el de apenas 100$. ¿Acaso no les da pena? Hasta en Europa tienen de €500, y vale más rial y todo. Aquí en Venezuela hemos impreso billete y billete que dicen ‘mil’ sin pena, ¿por qué no hacen lo mismo? Además creo que es una excelente forma de que el increíble presidente Trump tenga su cara en un billete, como bien se merece. ¿Qué les parece sacar un billetico de 5000? O bueno, de 1000, para no volvernos tan locos. Eso no es tan difícil como dicen. Más difícil es andar con una cartera pesadísima y mega abultada porque no le caben los de 100. La mía parece una hallacota. Ya tengo miedo hasta de que me dé una escoliosis, porque me tengo que sentar siempre de lado, con media nalga en el aire. ¿Sabes cuántos pantalones ya se me quedaron con la marca de la billetera en el bolsillo? Qué pena, vale. He intentado comprar carteras con cierre porque son más grandes y qué va, los cheles se me quedan estancados en la cremallera, los tengo que botar porque terminan todos rotos. No, chico, déjate de cosas. Saquen uno de 1000, compadre. Así ponemos a andar esa economía. Es más, les paso este dato gratis porque me caen bien: rial llama rial. Así que vamos a hacer ese billetote. Gracias por esa segunda”, escribió Barboza, quien para rematar aseguró que el tan nombrado problema de la falta de dinero en efectivo solo es un problema «para los que ganan en bolívares»