Dolar paralelo se ladilla de Venezuela y emigra a Argentina

El dólar paralelo en Venezuela, a veces llamado “dólar criminal” o “el billete burgués”, se cansó de la relativamente poca volatilidad cambiaria del país en estos últimos años. Es por esto que esta semana tomó la decisión de buscar nuevas aventuras y convertirse en el centro de atención mudándose a Argentina, dónde está generando nostalgia y furor entre venezolanos –y una agonía insufrible entre argentinos– mientras no para de subir.

Tras cruzar por tierra todo el continente con una libreta, un lápiz y la falsa promesa de que algún día le vamos a pagar, nuestro pasante subpagado llegó a Argentina donde entrevistó a Martín Müller Moreno, un porteño de 32 años, que nos explicó su experiencia con esta tendencia alcista del dólar: “Che boludo, la verdad es que ya hacía falta como una crisis económica por acá, teníamos muchos años así como medio tranquilos, che. Tengo un amigo venezolano que me dice todos los días que compre dólares, pero che no entiendo, al final esta situación no me afecta tanto porque yo gano en pesos y no en dólares. Igual te digo algo aquí entre tú y yo, ese tal dólar paralelo es bien showsero, boludo. El dólar blue siempre era por ahí más discreto, ¿viste? Pero este paralelo siempre quiere estar en todos los titulares, por eso sube tanto. Seguro cuando llegue a 600 se arma un quilombo, ¿viste? Pero quién sabe, vivir en crisis económica es nuestro estado natural. Por cierto, Messí si estás leyendo esto, ¡veníte al Newell’s campeón!”, concluyó Müller mientras mostraba sus 67 tatuajes de Lionel levantando la copa del mundo.