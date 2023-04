“Bloqueo económico apátrida solo permite que traigamos 4Runners y Tigres de Bengala“ asegura Maduro

El único chofer de autobús venezolano que jamás tuvo que probar una arepa de yuca, Nicolás Maduro, aseguró durante su programa de televisión La Guerra de Los Quesos, que las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a miembros de su gabinete eran las culpables de que en Venezuela no hubiera insumos en los hospitales ni un buen funcionamiento de los servicios públicos, y que lo único que lograron importar fueron siete 4Runners 2023 full equipo para cada ministro, 4 tigres de bengala y una heladería Kreisel Supra hecha en oro sólido exclusivamente para él.

Mientras sus asistentes le ponían pacas de 10 mil dólares en las patas de la silla para parecer más alto, Nicolás Maduro denunció los desmanes de las sanciones de la OFAC en el país: “Nos tienen quebrados, de verdad que no hay dinero para nada, de broma y pudimos construir un estadio, traer a Anuel como 3 veces, importar camionetas del año, montarle una playa artificial al Humboldt y ya, no quedó nadita para darle su sueldo a los profesores y profesaras (sic) de la patria. Es que estos gringos son malucos, muy malucos, ¿cómo vamos a arreglar hospitales sin ese dinero?, es una tragedia, ¿no les digo yo?, tienen que quitar ese bloqueo porque además se viene un nuevo Bomberman para Switch y no me pasa la tarjeta en Amazon” sentenció el mandatario antes de continuar con La Guerra de Los Quesos donde prueba un tobo de queso de mano y otro de telita para determinar un ganador.