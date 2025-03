Vinotinto entrenará fingir faltas en el área para clasificar al Mundial a punta de penales

Fuentes cercanas al vestuario de la selección nacional confirman que, tras la aplastante victoria sobre Perú con un penal a favor, el conjunto Vinotinto ya entrena su nueva estrategia para clasificar al Mundial 2026. Esta consiste en fingir la mayor cantidad de faltas posibles dentro del área para sumar puntos mediante penales y defender durante 90 minutos con la ayuda divina de José Gregorio Hernández.

Así lo reveló una fuente infiltrada —que permanecerá en anonimato para conservar su trabajo lavando a mano los uniformes sucios de los jugadores—: “Después de que se fueron todas las prepagos del vestuario, pude escuchar clarito cómo el Bocha les dijo a los jugadores que los metería en clases de natación para perfeccionar los piscinazos. También mencionó que ya contactó a un profesor de teatro de la UNEARTE para enseñarles técnicas dramatúrgicas y convencer al árbitro. Cuando terminaba de limpiar, encontré un altar en uno de los casilleros con velas, fotos de José Gregorio Hernández y tabacos de marihuana medicinal, junto a notas pidiendo protección en la defensa. Pero ¡no digas nada! Si me descubren, me botan y no tendré cómo mantenerme», advirtió, desde el más estricto anonimato, nuestro pasante subpagado, a quien delatamos ante la FVF porque necesitamos explotarlo a tiempo completo.