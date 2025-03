Mejores app para tener en tu teléfono en 2025

Actualmente existen más de un millón de aplicaciones disponibles para descargar en la App Store, pero seamos honestos: la mayoría no cumplen con lo que prometen. Muchas de ellas solo intentan sacarte dinero cada 30 segundos, están llenas de publicidad y terminan ocupando más espacio en tu teléfono que esas fotos de tu ex (¡que aún no terminas de borrar!).

Pero aquí en El Chigüire Bipolar nos tomamos muy en serio nuestra misión de informarte. Eso, y explotar al pasante. Por eso le pedimos que se descargara TODAS en su Vtelca para poder hacer una lista de las mejores aplicaciones que debes tener en tu teléfono este año.

Después de llevarlo al borde de un colapso nervioso, logramos armar esta lista con las mejores aplicaciones que deberías tener este año. Ahora, un pequeño detalle: todas las que verás a continuación son apps falsas que el pasante tuvo que inventar. Porque obviamente nos pidió saldo para cumplir la tarea, y le dijimos que no. Todas son imaginarias, excepto una: la de Noticias Sin Filtro, que es real, que es útil y que debes descargarte YA si quieres estar informado.

Sin más preámbulos, aquí tienes la lista. ¡Esperamos que la disfrutes!