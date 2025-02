Imbécil sigue teniendo amigos porque es el único que tiene Zelle

Tener dinero o una pistola ya no son los únicos métodos para conseguir amigos a juro. El joven Fernando Pérez, de 21 años, lo comprobó al ser un imbécil durante toda su vida y conservar a sus amigos bajo la promesa de prestarles su cuenta americana.

“Yo sí estoy claro de que soy un imbécil: me buceo a las jevas de mis amigos, me buceo a las mamás de mis amigos y hasta les llego de visita a la hora del almuerzo para que me inviten a comer. Pero no me dicen nada porque les presto el Zelle. Es que sin Zelle en este país no eres nadie; te toca recibir puros bolívares devaluados o billetes más arrugados que el escroto de Gustavo Aguado. Así que yo aprovecho y sigo siendo una cabeza de machete porque soy inmune a las consecuencias. El otro día, un pana vendió el carro: le presté el Zelle para recibir la plata y, como le hice ese tremendo favor, lo compensé cagando en su casa justo cuando cortaron el agua. Pasaron toda la semana usando tapabocas”, afirmó el joven antes de gastarse el dinero de sus amigos en una moto 0 km que chocó saliendo del concesionario.