Joven gerente consigue tigrito de diseño gráfico antes de su turno de la noche en el puesto de hamburguesas para pagar el alquiler

Nelson Zambrano, un joven caraqueño de 27 años, es un exitoso gerente en una empresa a nivel nacional que ya no tendrá que preocuparse por dinero. Esto gracias a que finalmente consiguió un tigrito de diseñador gráfico, el cual podrá hacer antes y durante el turno nocturno en su segundo trabajo como perrocalentero en el negocio de su tío, por lo que finalmente tendrá suficiente dinero para pagar el alquiler de su anexo de medio metro cuadrado en Caracas.

Mientras preparaba 3 perros con todo y uno sencillo sin salchicha para nuestro pasante, Zambrano nos comentó sobre su situación: “Chamo, es que con un solo trabajo no se puede vivir, nada más con el alquiler del anexo se me va todo el sueldo de gerente, por eso fue que me tuve que buscar este otro trabajo acá con mi tio preparando perros, para poder tener plata para mis gastos, la comida, unas cervecitas, el chimó, lo básico. El problema vino porque me empezó a gustar una chama que conocí por ahí, la invité al cine y se me descuadró todo el año. Por poco pensé que me iba a tocar volver a vivir en el baño de la oficina, pero por suerte me cayó este tigrito de diseño que puedo hacer entre perro y perro y listo, se acabaron los peos de plata”, aseguró Zambrano, mientras nuestro pasante le pagaba un perro con sus zapatos.