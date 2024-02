Joven con casa propia dicta curso para que tú también puedas cavar un hueco y amueblarlo

Tener tu propio hogar antes de los 70 años ya no es inalcanzable, así lo asegura el joven Eduardo Márquez, de 23 años, quien gracias a su ingenio, una pala y un terreno abandonado, logró acondicionar un hueco en el que hace vida desde el 2020. Ahora quiere enseñar a otros jóvenes como él a hacer lo mismo en su nuevo curso “Pioneros de las Casas Hueco 2.0”, donde enseñará dónde cavar el hueco, cómo hacerlo y los muebles que mejor aguantan la humedad y la tierra para equipar la casa.

Mientras tendía una sábana que denominaba “portón”, Eduardo explicaba más sobre su nuevo curso: “Con este método innovador, los jóvenes no tendrán que dar la inicial de un apartamento para alquilar una vivienda. Solo tienen que desprenderse de conceptos como la limpieza, la dignidad y el agua potable, y tendrán todo lo demás a unas pocas excavadas. Esto se me ocurrió un día viendo documentales de topos en casa de mis padres, y me di cuenta de que si ellos pueden sobrevivir así, yo también. Que se pudran las caseras que creen que el venezolano promedio de 23 años gana 40 mil dólares al mes y 39 mil los va a destinar al alquiler. La vivienda hueco es el futuro de la sociedad. En mi taller, les enseñaré a hacer una cocina de barro, un baño e incluso un airfryer, porque con un poco de imaginación y disociación se puede hacer lo que sea. Además, estoy en una de las mejores zonas de la ciudad, a tan solo 13 horas del centro”, concluyó el joven, quien lleva una semana barriendo la tierra de su humilde morada.