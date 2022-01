CNE organiza competencia de avioncitos de papel con las firmas del revocatorio

Hasta las 6 de la tarde de hoy se estará realizando en todo el país la recolección de firmas para el referéndum revocatorio aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pedro Calzadilla, presidente del Poder Electoral, aseguró que con los resultados de la jornada de hoy harán una actividad recreativa donde pueda participar toda la familia venezolana: una competencia de avioncitos de papel.

“Como ustedes podrán imaginarse, si algo nos caracteriza a nosotros aquí en el CNE es a sacarle siempre algo positivo a las cosas que organizamos. Es por eso que con los resultados obtenidos del día de hoy, que seguro serán como 3 hojas, haremos unos avioncitos de papel para que la muchachada venezolana puedan distraerse sanamente”, aseguró Calzadilla, mientras enrollaba una hoja recién firmada para armarse un blunt: “Yo insistí en que no hiciéramos nada, pero ya ustedes saben como es la derecha, que hay que complacerlos en todo; además me parecía necio hacer esto porque al fin y al cabo unos pobres árboles dieron su vida para hacer estas 3 planillas inútiles de hoy, pero para que su muerte no sea en vano vamos a hacer esta competencia de avioncitos. Igual si no los talaban los mineros, así que tampoco se mortifiquen. Todos están invitados”, finalizó Calzadilla, mientras le recomendaba a las 3 personas que firmaron que pidan asilo al emigrar.