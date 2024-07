Demócratas sustituyen a Biden por maniquí y nadie se da cuenta

El partido demócrata tomó la decisión de sustituir al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con un maniquí en todas sus apariciones públicas para dar una mejor impresión acerca de sus capacidades cognitivas. Hasta el momento nadie parece haberse dado cuenta del cambio, con encuestadoras asegurando que los votantes lo ven “más presente y astuto que nunca”.

Según una fuente extraoficial, este cambio viene luego de cuestionamientos por parte de todo el espectro político sobre el estado físico y mental del actual candidato presidencial tras su último debate con Donald Trump: “La decisión de sustituirlo con un maniquí no fue para nada complicada, el maniquí no necesita pañales, difícilmente se caiga con el viento y su silencio es considerado poderoso. A nivel cognitivo ambos están completamente parejos, pero los votantes no sólo no se han dado cuenta, sino que están contentos porque lo ven más presente, astuto e inteligente que nunca”, explicó una fuente, mientras nuestro pasante le enviaba fotos por delante y por detrás de su tarjeta de crédito “para verificar una cosa”.