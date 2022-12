Virgen María da a luz en una plaza porque el pesebre le pedía 10 meses de adelanto

Esta vez el nacimiento del Niño Jesús no fue tan feliz para la familia de José, debido a que el pesebre que les habían montado en una casa en Lechería les estaba cobrando 10 meses de adelanto antes de usarlo, por lo cual la Virgen María se vio obligada a dar a luz en una plaza.

“¡¿Cómo es posible, chico?! Es la primera vez que me pasa esto en este país. Ahora una no puede ni parir tranquila a lo más importante que tiene la existencia humana”, fue parte de la declaración de la Virgen María que mientras prendía un cigarro después de 9 largos meses sin vicios. “Ya mejor ni me monten pesebres, si me los van a cobrar no me den nada, están como esa gente que te invita a una reunión y te dicen que lleves comida, para eso me quedo en mi cielo comiéndome mi vaina tranquilamente. En fin, Dios los bendiga, pero para acá no vengo más” finalizó la Virgen María mientras la contactaba una inmobiliaria asegurando que le consiguieron otro pesebre por tan solo 9 meses de adelanto y un poquito de la sangre de Jesús.