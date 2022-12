Universo explota luego de que señora destapara al niño Jesús a las 11:59

Todo buen hijo sabe que durante navidad hay sólo tres reglas básicas que debes seguir para que tu madre no cometa parricidio: No criticar las hallacas, no sacarle nada al pan de jamón, y nunca jamás destapar al niño Jesús del pesebre antes de que oficialmente sea 25 de Diciembre. Esto fue precisamente lo que sucedió en el hogar de la señora Gloria Parra, quien apenas y pudo presenciar el hecho antes de que el universo explotara.

Metimos a nuestro pasante subpagado en un Corsita dos puertas equipado con gasolina Iraní, con el cuál logró romper la barrera del espacio-tiempo, y así poder viajar cuatridimensional mente al lugar de los hechos y obtener declaraciones de la señora Parra durante el evento cuántico: “NOOOOO LUIS AÚN NO SON LAS DOCE NO LO DESTAPES PORQUE EL UNIVERSO PODRÍA”, concluyó la señora Gloria, mientras todas las partículas de su cuerpo se desintegraban a velocidades inimaginables para el ser humano.