Señor gasta lo que ahorró para Black Friday en los puntos que le agarraron por pelearse en la cola

El viernes negro o black friday es un día conocido internacionalmente como el día de los “descuentos” en el que un objeto pasa de $550 al maravilloso precio de $499.99. Es por eso que el señor Gilberto Ramos ahorró todos estos meses de la pensión —$8.99— y salió al Sambil en búsqueda de una oferta, pero lo único que consiguió fue una cicatriz por pelearse en una cola, sin saber que la cola era para entrar a una Sex Shop.

“Yo ni siquiera sabía para qué era esa cola, pero la estaba haciendo, cuando casi entro me encontré un poco de artículos obscenos, pero no me iba a quitar a esas alturas”, fue parte de la declaración de Gilberto, que mientras se gastaba lo que ahorró en un taxi hasta el CDI más cercano. “Nojombre, tengo todo el día en la calle haciendo cola, yo pensé que me iba a ir por lo menos con una balita vibradora para sorprender a la mujer mía, pero ni eso, me tocará llegar a la casa sin dinero y con una cicatriz, por lo menos el CDI es gratis, aunque ni tanto, el precio puede ser una bacteria mortal, pero de resto fue una buena tarde”, finalizó Ramos mientras nuestro pasante le preguntaba qué a cuánto más o menos tenían el Satisfyer.