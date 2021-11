¿Se levantó de buen humor? Diosdado amenaza solo al 98% de los opositores

Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional y flamante comprador de un abrigo de piel de 101 pugs, hoy despertó de buen humor y solo amenazó a la pequeña cantidad del 98% de los opositores del país en su programa “Con El Mazo Dando”.

Cabello, quién es la única persona en el mundo capaz de carcajear con el final de la película Marley Y Yo, aseguró: “Compañeres y compañeras, hoy me encuentro sumamente contento, tan contento que hoy no cacheteé a ninguno de mis trabajadores ni les puse pica pica en las cámaras. Hoy estoy tan de buen humor que ¿saben qué? Absuelvo al 2% de la derecha de mis amenazas. Pueden ser libres, hagan política, hagan lo que quieran, hoy yo decido ser feliz, ustedes decidan ser oposición, pero no esperen que mañana no los vaya a buscar el Sebin, así que ¡mosca!”, señalaba Cabello mientras le echaba hueso a un guiso de hallaca.