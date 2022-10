Joven con mucha fe asiste al cumple de su abuela con condón en la cartera

Abraham, el Dalai Lama y hasta el mismísimo Simón Bolívar son ejemplos de personas con una fe capaz de mover montañas y cerros por igual, pero ninguno tuvo tanta como Claudio Ortiz, un joven de 19 años, quien asistió esta tarde al nonagésimo cuarto cumpleaños de su abuela usando su mejor outfit de Shein, sus boxer amarillos de la suerte y un condón en la cartera esperando usarlo ese día.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a entrevistar a uno de los exponentes más grandes de la fe actualmente: “Chamo, mi mamá siempre me decía que hombre precavido vale por dos y también dicen por ahí que en tiempos de guerra cualquier hueco es trinchera, o bueno, así dice un tío mío que está divorciado. En fin, mi familia siempre me inculcó que hay que estar preparado para cualquier ocasión porque a fin de cuentas uno nunca sabe cuando va a mojar el chiquito o va a partir la perola. Por eso desde que me lo dieron a los 12 años, yo siempre he llevado este condón guardado en la cartera que me ha acompañado en alcabalas, protestas y hasta en los dos trágicos años que estuve en Perú, siempre listo para cualquier ocasión. Al final uno nunca sabe, esas amigas de mi abuela todavía están como chéveres”, finalizó Ortiz, mientras le hacía ojitos a una octogenaria que necesitaba un tanque de oxígeno para respirar.