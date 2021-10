Ministerio Público solo aceptará denuncias que reciban más de 1.000 retweets

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, subió un comunicado en sus Redes Sociales asegurando que a partir de ahora —y hasta nuevo aviso— solamente aceptará denuncias hechas por la plataforma Twitter que tengan 1.000 retweets o más. Asimismo agregó que no aceptará acusaciones de usuarios que tengan como foto de perfil el miembro reproductor masculino.

Enviamos a nuestro pasante subpagado con galletas de arroz sin gluten para llevarle al Fiscal General y entrevistarlo: “Mi nueva oficina es Twitter, ya no quiero que la gente vaya a la Fiscalía a denunciar a nadie, eso es old school además que eso es un desfile de gente fofa y fláccida y poco definida. A mí me gusta cuando la gente me menciona en las denuncias, libero dopamina y me pongo feliz. ¿Un papel con una denuncia? Eso me pone triste y además, estamos contaminando; ese papel que gastó usted en su denuncia podría haber sido utilizado para algo útil, como una toallita absorbente para el gimnasio. Prefiero que todo sea digital, por eso ahora vamos a trabajar así: denuncias digitales, vía Twitter, con más 1.000 retweets, 350 comentarios de gente mencionándome, 1.500 citados y si quieren sorprenderme, que la persona que haga la denuncia esté en el gimnasio. Eso sí que me motiva”, finalizó Saab mientras consideraba que un requisito importante también debería ser mantener una dieta saludable baja en carbohidratos.