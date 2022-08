Gobierno contrata empresa internacional para reparar sistema eléctrico del país conocido como Caracas

El Gobierno de Nicolás Maduro asegura estar en negociaciones con la transnacional Siemens para recuperar el sistema eléctrico de absolutamente todo el territorio nacional, lo que realmente significa que solo van a arreglar los problemas de luz en la ciudad de Caracas.

El mandatario interrumpió su merienda de 2 tarros de mermelada de guayaba para dar detalles sobre su “Plan de Electro-Recuperación”: “Después de años mandando a Arreaza a que me consiguiera el contacto de Pikachu, he decidido optar por una opción seria para recuperar el sistema eléctricos de mi país, Caracas. Actualmente me encuentro en negociaciones con la empresa Semens (sic), que en inglés significa desayuno, según mi asistente que sabe más inglés que yo, ¿verdac?, es que él vivió unos años en Lisboa, Estados Unidos. La idea es que con esta alianza electro-estratégica podamos garantizar una mejor calidad de vida a todos los venezolanos que están en el país, menos a los que no vivan en Caracas, pero solo desde Altamira hasta Los Palos Grandes”, aseguró el máximo mandatario justo antes de pedir su primera cena porque quedó picado en la merienda.