Rosalía termina con Rauw Alejandro tras encontrarle mensajes candentes con el piso de la cocina

Recientemente salió a la luz que el cantante, compositor e infiel, Rauw Alejandro, efectivamente cogió una “lokera” y engañó a su prometida, Rosalía, con el piso de la cocina del apartamento que compartía la pareja, hecho que descubrió la cantante a través de un chat subido de tono entre Rauw y las baldosas de cerámica.

Mientras le daba like a fotos viejas del instagram de Prosein, el cantante declaró ante la prensa: “Acho, puñeta, me caí con los kilos, o como dicen en Miami: me caí con las libras, Rosa me revisó uno de mis 35 iPhone y encontró unos videos y unas cosas bien ricas que hacía yo escondido en la cocina, dándole castigo a ese piso recién coleteado y hediondo a lavanda, uffff. Yo te voy a hablar claro, amo a Rosalía pero cuando veo unos azulejos, un mármol o incluso un parqué no me aguanto, me entra un instinto animal que parece que aumenta la gravedad y en un abrir y cerrar de ojos ya estoy sin camisa nalgueando el piso, y ni hablar del granito pulido, que desde la última vez que vi uno Bad Bunny ya no me deja entrar a su baño. Ahora lo que me toca es asumir mi barranco, reflexionar y borrar todas mis fotos del Cruz Diez de Maiquetía de mi celular”, aseguró el intérprete de Cúrame antes de ir a rehabilitación en un túnel de viento.