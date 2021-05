Largas colas por escasez de ayahuasca tras rave en Canaima

La cantidad de coronaparties que se han llevado a cabo en el parque nacional Canaima este año ha causado una terrible escasez de ayahuasca en todo el oriente del país. Esta tarde ciudadanos del estado Bolívar reportaron a través de redes sociales largas colas en la región para la compra de esta droga, con personas que han hecho cola de 8 horas y más para comprar la ancestral sustancia psicoactiva.

Torito Flores, dueño de una ecoposada remota, es una de las personas que lleva horas en búsqueda de la ayahuasca tan vital para su negocio: “No, mira, de verdad no entiendo. Yo sé que estamos en Venezuela y que aquí falta la harina, la gasolina y la felicidad. ¡Pero jamás aquí ha faltado la ayahuasca! Tiene que ser por culpa de esos niñitos ricos que vienen todos gafos a consumirse todo lo nuestro. ¡Qué descaro! ¿Has visto las colas? Tenemos días así, vale. Pareciera que nadie entendiera lo vital que es para nosotros esa bebida. ¡De un día para otro desapareció! Hicieron unas fiestesotas y se agarraron de nuestra Canaima como les dio la gana. Se acabaron el whisky y el ron y los cigarros y todas las otras sustancias —si me entiendes, ¿no?— ¡y hasta la ayahuasca se la acabaron! ¿Pa’ qué necesitan tanta bebida espirituosa? ¡Madre mía! ¡Seguro la mezclan con Pepsi!”, exclamó el molesto Torito, quien espera que no desaparezcan los pemones de continuar esta tendencia.