Saime anuncia que pasaporte de 10 años se entregará en 9 años hábiles

Según la información publicada ayer en la Gaceta Oficial Nº 69.969, los pasaportes venezolanos otorgados a ciudadanos de 18 años tendrán una vigencia de 10 años. Lo que pasó desapercibido por muchos, sin embargo, es la cláusula que le sigue —escrita en Times New Roman tamaño 0.2— que informa que estos pasaportes serán entregados 9 años hábiles después de ser solicitados.

Hablamos con Gustavo Vizcaíno, presidente del Saime para conocer más sobre esta nueva provisión, que afecta tanto a los venezolanos residentes en el país como los que están afuera y probablemente a otros atrapados en dimensiones paralelas: “Tenemos tiempo diciendo que queremos implementar unos pasaportes más duraderos, más que todo para que dejen de colapsar la página del Saime, mira que hemos gastado un realero en programadores y hackers y en unos mousepads finísimos con la cara de Chávez y todo eso. Gracias a Dios ya pasó en Gaceta, porque tú sabes que lo escrito, ¡escrito está! Todos están tan emocionados por el nuevo tiempo de vigencia que nadie se ha tomado la molestia de leer entre las líneas. En ningún momento dijimos que se los íbamos a entregar rápido. Ahorita estamos escasos con los materiales, las tintas, los papelitos esos de holograma bien divertidos que me encantan. Tomando todo eso en cuenta, nosotros creemos que podremos sacar los pasaportes en aproximadamente 9 años hábiles después que el ciudadano consigne sus papeles (el tiempo que tardó en sacar la cita no se incluye en este estimado) pero ojo, porque puede ser más o puede ser menos. Es todo un proceso, ojalá no fueran así las cosas, pero bueno… Eso puede cambiar con cualquier regalito que tengan a bien darnos en Zelle o en efectivo”, concluyó Vizcaíno, quien afirmó que ansía volver a tener gestores desesperados en sus oficinas.