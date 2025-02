La Agencia Nacional de Aliens y Sondas de Anales (NASA) ha asegurado que el asteroide YR4 ya no supondrá una amenaza para la Tierra en 2032, pues al enterarse de que iba a caer en Venezuela, la masa de roca galáctica dio la vuelta en U para buscar un mejor lugar para estrellarse.





“La probabilidad de impacto de YR4 ha caído a 0% gracias al alto costo de vida, la escasez de oportunidades, el bloqueo de TikTok y el riesgo de ser ‘sembrado’ en una alcabala en Venezuela. Se espera que el asteroide impacte en un sitio que sí tenga algo de agua, como Marte, o donde no haya llegado el Tren de Aragua, como la zona sifrina de Marte. Sin embargo, los venezolanos no celebran su suerte, ya que —debido a que se robaron el petróleo, el oro y absolutamente todo— la economía del país este año dependía única y exclusivamente de que se exportaran pulseritas, franelas y tote bags de asteroides. Por ello, se espera que el bolívar se devalúe un 99.999% en los próximos 5 minutos”, indicó la agencia espacial en su cuenta de la plataforma Patria, antes de pagar el rescate de un alien que aterrizó en Caracas: lo mandaron al Helicoide y le exigían $5.000 por no tener el RCV de la nave.