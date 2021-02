Señor rotundamente en contra del término «feminicidio» ignora que hay un asesino suelto

El señor Aurelio José Figuera, oriundo de Araure, estado Portuguesa, decidió hoy empezar una campaña entre sus amigos y familiares para erradicar el término “feminicidio”, alegando que tal cosa no existe y que es algo inventado por “liberales y mariposones”; ignorando por completo los horribles feminicidios que han ocurrido en su estado.

Intentamos hablar con Figuera, quien también niega el cambio climático, la redondez de la Tierra y que la carne de prima no debe comerse, sin golpearlo: “A esta generación de cristal le encanta ponerle etiquetas a todo, pero exageran mucho, ¡no jile! Creen que hay personas locas por ahí que dizque matan a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¡por Dios y la Santísima Trinidad, por favor, y que “feminicidio”! ¿Pero qué locura es esa, ah? No, no, el ser humano no es tan loco como para asesinar a personas por su género, esta generación si piensa mal de la Humanidad, vale. Mira, te digo una vaina aquí compadre, si fuera así también hubiesen “hombricidios”, ¿no es verdad? Porque también hay que tener igualdad, ¿cierto? Eso es lo que ellos dicen. ¡Ah, pero hombricidio no existe! ¿Por qué será, ah? Son iguales pa’ unas cosas y no para todo, así la vida es una papayita. Ahí es donde se les ve la costura, ahí es donde uno sabe que esto viene del fulano este Bill Guetes y sus Iluminados, que yo nunca los he oído pero debe ser un conjunto bien influyente, de estos de guachiguachi, que andan lavándole la cabeza a la juventud con sus canciones satánicas. ¿Que qué pienso del asesino que está libre por aquí en Portuguesa? Coye, hermano la verdad no le he dado mucha cabeza”, concluyó Aurelio, padre de 7 hijas —que él sepa— mientras se acostaba en su chinchorro para pedirle a su esposa que le cortara las uñas de los pies.