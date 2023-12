74 países se quedan sin regalos porque niño pidió ropa de Avanti

A pesar de los esfuerzos para hacer una vaca entre El Niño Jesús y Santa Claus, lamentablemente el Polo Norte ha tenido que suspender sus operaciones en 74 países debido a falta de recursos económicos luego de que el niño Nathan Oropeza de Caracas, Venezuela, escribiera en su carta de navidad que quería un par de medias de la tienda de lujo, Avanti.



Mientras raspaba arroz del fondo de la olla para su almuerzo, el viejito pascuero comunicaba a sus elfos: “Queridos, hasta aquí llegaron los jojojos del año, el desgraciado Oropeza se portó muy bien en el año y no podíamos negarle su par de medias de diseñador por lo que nos ha dejado coloquialmente mamando y locos. Intenté pedir un préstamo al Ratón de Los Dientes pero ni con unos grillz que me dio podremos recuperarnos de la debacle. Lo lamento mucho por todos esos niños que quedaron sin regalo, pero todos saben que la vida no es justa, ¿O sino por qué creen que a los más ricos les llevo el Play 5 y ropa cara? Para darles un preview de lo que se les viene de mayores. A ustedes mis fieles elfos les agradezco todo el esfuerzo, pueden pasar por la oficina buscando sus liquidaciones en bolívares y por favor no me demanden con el ministerio del trabajo porque rial no hay”, sentenció el Nicolás que sí hace el bien antes de ir a inscribirse en la milicia a cambio de un kilito de gorgojos.