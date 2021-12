ARRUINARON LA NAVIDAD: Policía de Chacao remolca trineo de Santa

La Policía de Chacao se convirtió este año en “El Grinch” de estas navidades cuando tomaron la decisión de remolcar el trineo de Santa Claus que según los efectivos policiales estaba mal estacionado en una acera de libre circulación. Fuentes extraoficiales informan que “el viejito pascuero” se encuentra pagando una multa en el comando, dando regalos a funcionarios y de una vez pasando algo pa’ la Coca Cola del 25.

“Estaba haciendo el trabajo que hago todos los años: traer regalos a los niños que se portaron bien y carbón a los que son chavistas. Me bajé del trineo porque la casa donde iba a entregar un Play 5 me había dejado un pasticho en vez de galletas, deben ser maracuchos. Lo raro es que salí y puff, no había ni renos, ni regalos, ni trineo. Me enteré que se lo llevaron al comando porque me dijo un señor que llegaron con la grúa y ni siquiera le pegaron una calcomanía a Rodolfo si no que de una se lo llevaron. Al final tuve que buscarlo, pagar la multa y además tuve que dejar una comida de renos que tenía en la guantera”, finalizó Santa Claus mientras se encontraba con un trineo sin ambos retrovisores.