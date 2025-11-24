Amigas despechadas se sirven tragos, ponen “Situación” a todo volumen y se olvidan que salieron con chamos de menos de 1.70cm

La mejor cura para el despecho es salir con tus amigas, perder los estribos tras media piña colada y hablar mal de tu ex. Este fue el plan que idearon Tefy, Lali y Vivi, tres sifrinas con apodos de teletubbies que salieron a cantar ”Situación” de Victor Porfidio para olvidar que salieron con chamos de menos de 1.70cm, sin plata y fanáticos de la Bundesliga.

Conversamos con Tefy, una de las jóvenes despechadas tras la infidelidad de su duende que hacía llamar novio: “Oficialmente se acabó nuestra era migajera, de ahora en adelante nosotras somos mujeres de alto valor. Es mejor estar solas que mal acompañadas y como dice el temazo de Victor Porfidio con Becca ‘hoy quiero olvidarme de la situación’, así que de ahora en adelante ese hombre para mí es nulo, un cero a la izquierda, es un chocolate sin el dubai, ¿me entiendes? Nosotras lo que nos merecemos son unos hombresotes de dos metros que nos alcancen el matcha de la parte alta de la cocina, no unos labubus fifas sin plata” aseguró Tefy minutos antes caer en una pea llorona y llamar a su “duendecito precioso” para darle otra oportunidad.