Trató mal al piedrero de su barrio sin saber que era el rostro de la nueva colección de Balenciaga

José Urdaneta, un caraqueño de 23 años, cometió uno de los peores errores de su vida después de tener una relación a distancia, tratando con desprecio a “El Criko”, un conocido adicto al crack y a repetir temporadas de Friends al que le fueron rechazados $2 para seguir financiando el vicio, sin saber que él era nada más y nada menos que el protagonista de la nueva campaña de la prestigiosa marca de ropa Balenciaga.

El señor Criko, también conocido en su barrio como el cavernícola porque no sale de la piedra, ofreció detalles a la prensa a cambio de una cuchara, un yesquero y una franela de Chandler: “No es la primera vez que me pasa, la gente cree que porque ando sucio, con los dedos quemados y oliendo a huevo sancochado que yo no tengo nivel, pues se equivocan. Este que está aquí es la cara de Balenciaga, y estas elegantes alpargatas ruñías y mi pantalón amarrado con un mecate valen más que toda Las Mercedes y Altamira juntas, así que más respeto y limosna con mi persona”, sentenció Criko mientras buscaba papel aluminio en la papelera para enrolar un poquito de pega de sus high top trainers de 1850 USD.