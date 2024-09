Capriles asegura que Primero Justicia traicionó el legado de Chávez

El político y la única persona que tiene más rosarios que tu mamá, Henrique Capriles Radonski, confirmó esta semana su renuncia a la Junta Directiva Nacional de Primero de Justicia (PJ). Según aseguró “El Flaco” en un comunicado larguísimo leído por las únicas dos señoras que aún lo siguen, la decisión se debió a diferencias irreconciliables con la dirigencia del partido al traicionar el legado de Chávez.

Capriles, quien un “refrescamiento de caras en la oposición” mientras se sometía a una inyección de botox, señaló a los militantes del partido de cometer “bajezas” en contra de líderes de la tolda amarilla: “Mire, compadre, le voy a decir una cosa, yo no puedo seguir perteneciendo a ese mal llamado partido político porque hoy por hoy no representa los valores que nos dejó nuestro comandante Chávez. Uno como servidor público está con la gente, con el pueblo, ese pueblo que tanto pide que le quiten las sanciones para poder ir tranquilo a disfrutar de los parques de Orlando, ese pueblo que por culpa del departamento de Estado, a veces no tiene ni para ni para la merengada de Oreo con Nutella y chispitas de chocolate suizo. Se los digo claro y raspado a los amigos que quedan en Primero Justicia: compadre, mire, yo ya lo dije cuando perdí las elecciones, y también cuando perdí las elecciones por segunda vez. En el tablero del ludo político hay que proteger los espacios; si después el gobierno nos persigue, mete presos y nos hace calzón chino, no importa, porque lo importante es participar y si es posible, perder ¿cierto?”, confirmó Capriles, mientras le pedía un saco prestado a Claudio Fermín.