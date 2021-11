Oposición anuncia caras nuevas en su liderazgo luego de que Capriles se inyectara botox

En un nuevo esfuerzo de la oposición venezolana por renovar su liderazgo en la dirigencia, Henrique Capriles, ex gobernador de Miranda y principal responsable de que hayas dañado tu olla Rena Ware, se inyectó botox con el objetivo de reiniciar su carrera como político y plantarse como una nueva alternativa al chavismo, al chavismo opositor y a lo que sea que es Luis Parra.

Capriles, quién estaría sopesando hacerse una operación de aumento de busto para llamar la atención de los venezolanos, comentó, “Bueno, Venezuela ahora mismo está viviendo lo que yo llamaría una época de cambios y de reestructuración tanto como política como facial. Ahora sí mi hermano, con esta cara fresca y lo digo porque el botox está recién inyectado, me propongo como la nueva alternativa de la gente, del pueblo de Venezuela, de los ciudadanos y ciudadanas que quieren un renovado y hermoso rostro de la oposición. Un pueblo que quiere políticos que por lo menos se hayan hecho un estiramiento de mejillas, una dermoabrasión, una exfoliación química y un rejuvenecimiento de frente. Guaidó ya no tiene posibilidad alguna de cambiar el panorama político de Venezuela. ¿Acaso él se puso botox para que ustedes tuvieran una visión distinta de la oposición? No, hermano, este es mi momento, es el momento de todos, es el momento de hacerse la bichectomía”, finalizó Capriles en una rueda de prensa para Youtube en la que sólo asistió su aro de luz.