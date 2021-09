Este viernes, el presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, anunció que la plataforma de este ente bancario sufrió un ataque terrorista digital cibernético y virtual. Al igual que nosotros, quizás te estarás preguntando porqué alguien se tomaría la molestia para agarrarse 3 bolívares (nosotros tampoco lo entendemos) pero lo cierto es que, para reforzar la seguridad del banco, sus ingenieros en sistema —graduados en la UNEFA— realizaron un cambio extraordinario, cambiando la contraseña de su servidor de “Chavez”, a “Chavez123”.

“Hace pocos días, nuestro banco hermano, el Banco de Venezuela, sufrió un ataque similar; pero aprendimos de esa lección. Hoy nos tocó a nosotros ser las víctimas de esta nueva conspiración mundial que pretende no sé, será debilitar al bolívar. Pero ya logramos revertir este ataque. ¡Reforzamos nuestras contraseñas! No dejaremos que ningún hacker se lleve los 2 bolívares que tenemos en la caja fuerte” aseguró Pérez Abad, mientras mostraba a fotógrafos de la prensa un postit con la nueva contraseña: “Los grandes capitales del mundo están envidiosos de que no tienen una página tan eficiente como la nuestra, que de 50 días que tiene el mes, solo funciona medio día… ya va, borren eso, no era así, quise decir que funciona siempre… coñ… El hecho es que ya tomamos medidas. Queremos asegurar aa nuestros 4 clientes que su dinero está a salvo en nuestras manos” concluyó el presidente del banco, ignorando que ese dinero probablemente ya esté en las manos de algún testaferro.