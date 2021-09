APLASTANTE VICTORIA: FC Barcelona vence en penales a la sub 12 del Yaracuyanos

El alicaído Fútbol Club Barcelona, vapuleado por una pretemporada para el olvido, logró una hazaña futbolística este viernes cuando venció en tanda de penales a la sub-12 del Yaracuyanos. El director técnico del conjunto azulgrana, Ronald Koeman, aseguró que espera que el resultado logre subir la moral de su escuadra y que este día brindarán por todo lo alto, ya que premiará a los jugadores con unas “cervecitas”.

Enviamos en un caballo purasangre a nuestro pasante subpagado hasta Yaracuy para que entrevistara a Koeman: “Teníamos 3 partidos seguidos perdiendo —creo, ya perdí la cuenta— y yo no podía permitir eso. Ahí fue cuando me dijeron que alguien de la sub-12 de un equipo en Yaracuy, Venezuela, quería jugar contra nosotros. ¡Y aceptamos, claro que aceptamos! Necesitábamos desesperadamente una victoria y acabar esta mala racha. Claro, no sabíamos que nos iba a costar tanto no solo llegar de Barcelona a Yaracuy, sino además ganarles. ¿Que los contrincantes tenían 12 años y nos metieron un gol en tanda de penales? ¡A mí que me importa, victoria es victoria y hoy se toma polarcita!” finalizó Koeman, quien espera retomar la senda del triunfo aceptándole un partido a El Vigía FC.