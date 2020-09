Para ahorrar megas Miss Venezuela solo será por llamada

Venevisión anunció hoy que el certamen de belleza Miss Venezuela 2020 será transmitido únicamente a través de llamada de voz —es correcto, sin video— debido a las dificultades que ha tenido este canal para conectarse al internet.

La difícil decisión de transmitir un concurso de belleza usando solamente audio fue tomada por ejecutivos del canal, luego de descubrir que el ¿estudio? ¿anexo? ¿lugar? donde se estará realizando el Miss Venezuela no tiene acceso a internet por culpa de Cantv. A pesar del ajetreo propio de una transmisión de esta “magnitud”, logramos conversar con el pasante de Venevisión, quien será el responsable de poner los megas de su celular para llevar a cabo la transmisión: “Agh. Bueno, no te puedo contar mucho de porqué no hay plata para un internet satelital, o un bam por lo menos, pero sí para los patrocinios y las operaciones y joyas y todo lo demás. Ese cuento es muy largo, pero es tremendo chisme, la vaina es que si te lo cuento capaz amanezco en una cuneta en Parque Caiza y no voy pendiente de esa. Ajá, a lo que iba, tu pregunta. Bueno, como muchas personas en este país, esta casa no tiene wifi desde hace dos años, pero era la única ubicación fina que encontraron. Pero eso no es lo único en lo que se siente la decadencia, no: píllate esta vaina, tienen una sola computadora y se la van rotando, dependiendo de a quién le toque contestar. Una locura todo, más que todo porque ajá, es un certamen de belleza y no se pueden ver a las misses, ¡tú me dirás! Obviamente van a echarle la culpa a lo de la pandemia, y además van a aprovechar que no hay video para meter un cuento que si de la la belleza interna y tal, pero no se engañen. Bueno, me voy, que tengo que ir a sostener el celular-hotspot mientras mi jefe va al baño. Solo agarra buena señal en una cierta esquina de la casa”, concluyó el pasante #3, quien pidió no usar su verdadero nombre por si lo regañan por chismear con nosotros.