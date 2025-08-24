Domingüire No.333 - Sascha Fitness

Esta semana tu revista dominical favorita, Domingüire, llega con más gramos de proteína que nunca, y es que por fin llegó a la portada la influencer, empresaria y principal responsable del 50% del consumo de avena en el planeta, Sascha Fitness. La edición #334 de Domingüire viene cargada de consejos saludables, como no desayunar medio kilo de cheesecake, decenas de recetas con lentejas para que puedas ignorarlas y —por supuesto— los chismes más candela de la farándula venezolana, como la lista de las 315 personas con las que tu ex te montó cachos. ¡Adquiérela ya en tu kiosco más cercano!





