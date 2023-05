Joven sin miedo a nada sale a rumbear con tan sólo $1000

El pasado fin de semana Javier “Javi” Gonzalez, un joven caraqueño de 29 años que aún vive con sus padres, se sintió como todo un temerario y decidió salir a rumbear en la ciudad de mierda más cara del mundo, Caracas. Equipado con tan sólo $1000 en efectivo, un condón viejo en la billetera y sin ningún pana con carro, se aventuró a la escena nocturna de la ciudad sin saber lo que podría pasar.

Nuestro pasante subpagado, quien nunca ha visto más de 1000 bolívares en efectivo juntos, entrevistó a Gonzalez, quien contó su experiencia: “Chamo, yo andaba era pelando bola, pero aún así la rumba del fin fue una locura. Nos llegamos a la discoteca por ahí temprano, como a las 4 A.M. Ya adentro, o sea, la botellita de esencia de licor de residuo procesado de la bebida espirituosa del ron costaba $1500, así que por primera vez en mi vida tuve que hacer una vaca. Igual no logré coronar ninguna chama, entonces después el peo era ver quién coño me daba la cola de regreso, porque ya me había gastado lo que me quedaba en unos cigarros detallados de $200 y ninguno tenía carro. Al final tuvimos que irnos caminando mientras le rezamos a Dios para que no nos agarrara ningún malandro por ahí”, concluyó Gonzalez, quien actualmente se encuentra reuniendo los $300.000 necesarios para independizarse de sus padres y mudarse a un anexo.