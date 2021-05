Popsocket del iPhone de Guaidó explica lo difícil de cargar con todo el peso de la oposición

En una entrevista exclusiva realizada la tarde de hoy, el Popsocket deteriorado del celular de Juan Guaidó nos reveló que se siente agobiado física y mentalmente, pues cargar con todo el peso de la oposición venezolana es un trabajo muy rudo para un simple sujetador de teléfono.

Nos sentamos a 30 centímetros de distancia del Popsocket en un intento desesperado de recrear la estructura de las entrevistas de Oprah: “¿Por dónde empiezo? Supongo que desde el principio, cuando Juan tomó la presidencia. Esa semana el celular recibió cientos de llamadas y mensajes, lo tenían tan estresado que el pobre casi bota el teléfono mil veces. Fue ahí cuando me compró y me pegó a su celular directamente, sin forro ni nada. Eso debió ser el primer signo de que me venían tiempos difíciles. Siempre estuve ahí, apoyándolo, protegiendo su meñique, dándole la oportunidad de ver YouTube en el celular mientras desayunaba sin que tuviera que apoyar el celular de un vaso. Pero luego empezó el trabajo duro. No se despegaba de Twitter. Todos sus anuncios eran por Instagram, ya ni me sacaba a pasear por alguna plaza. Empecé a aguantar todo el peso de sus tuits, de sus comentarios, de sus likes en Facebook. Poco a poco me fui convirtiendo en el objeto de apoyo de toda la oposición, y es fuerte que una simple pieza de plástico con un teipe doble faz chimbo sea la responsable de llevar a hombros las esperanzas de medio país. Como todo era por redes, no me soltaba. Tengo uno de mis circulitos rotos de tanto uso. Ya no sé cuánto más pueda aguantar”, concluyó el desgastado Popsocket, quien reza todas las noches para que el adhesivo termine de vencerse de una vez a ver si pone fin a su miseria.