Para aumentar popularidad, Maduro aparece comiendo carne cruda y haciendo media paralela

En un desesperado intento por tener más de 2 votantes reales fuera del consejo de ministros, el candidato por el chavismo a las elecciones presidenciales, Nicolás Kleiber Maduro Moros, decidió hacer contenido sin camisa en redes sociales comiendo carne cruda e intentando fallidamente hacer una paralela, no sin antes lavar su el pelo con salsa rosada.

Mientras acompañaba su merienda con una merengada de arequipe, arroz con leche y chicharrón, Maduro se dirigía a sus seguidores: “Ya terminamos el día 1 con el reto de media paralela al año, ahora toca comer carne cruda y por eso aquí tengo unos chorizos, medio kilo de molida, una bandeja de carne seca, una bolsa de algodón de azúcar totalmente crudo y tres botellas de Blue Label sin cocinar. Y eso no es todo porque ahorita viene la hora de la salsa, pero de la salsa de ajo con guasacaca, pásame acá la jarra, Arreaza, que yo necesito toda esa proteína para ver si el año que viene termino la paralela que empecé hoy. Pero esto es solo el comienzo, porque de aquí nos vamos a la Plaza Altamira a grabar cámaras ocultas y a regalar vainas a ver si nos ganamos unos votos para seguir metidos aquí en Miraflores, miren que acabo de instalarle un tobogán a la oficina y no me pienso ir de aquí sin estrenarlo”, concluyó el mandamás del chavismo antes de trabarse gritando “divino”.