SEBIN contrata influencer para hacer campaña de concientización que le enseñe a los presos políticos a cuidar El Helicoide

Esta semana la influencer y tiktoker, Yisbelis Andrea Gutierrez, mejor conocida como “SoyAndreitaOficialOfficial”, participó en una campaña de concientización de El Helicoide en las redes sociales. En el video publicado en TikTok y Reels, la influencer –que amasa más de 3000 seguidores entre ambas plataformas– es vista regañando en tono humorístico a varios presos políticos en una variedad de situaciones por no cuidar las instalaciones.

En un video “story time” posterior, la influencer explicó más acerca del proceso: “Bueno, a mí y a mi equipo, el cual consiste de mi persona como tal, nos contactó esta institución para crear conciencia sobre el cuidado de las instalaciones, entonces decidimos reflejar la venezolanidad, que suele ser la culpable del deterioro de las mismas como tal. Por ejemplo, muchos se quejan de que el lugar es sucio y descuidado, ¿pero cómo lo van a mantener limpio si cada vez que llega un huésped a ese sitio no aguanta más de dos patadas en el estómago? De paso no pueden aguantarse las ganas de ir al baño ni dos semanas, entonces así de pana que no se puede, pues. Privilegios como el servicio eléctrico son muy difíciles de mantener si cada vez que los electrocutan poniéndoles pinzas en los pezones se desmayan”, finalizó la tiktoker mientras pedía que no se politizara la campaña.