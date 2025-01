CPI asegura que necesitará otros 100 añitos para evaluar la situación en Venezuela

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado paciencia sobre los casos de violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, exactamente 100 años más para evaluar a detalle si de verdad los muertos están muertos o solo se hacen los dormidos.



Mientras bebía un whisky 45 años carísimo que le mandó un amigo de Venezuela, Karim Khan se excusaba: “Coooonchale, vale, es que ese caso es bien complicado. Mira, los de Medio Oriente y Putin los sacamos rapidito porque, bueno, son más prioritarios. Pero ustedes… ajá, ¿no? Me estoy tomando un break, porque al final ni que fueran protagonistas. Además, estoy aprovechando para terminar de pasar Red Dead Redemption 2. ¿Qué quieren que les diga? Al final, el preso político es preso porque quiere. Si no les gusta, que emigren, pues. ¡Ni que les pidieran visa para todo! Estos casos toman tiempo porque, por ejemplo, no estamos claros si cuando los policías los matan lo hacen por maldad o por costumbre, y, bueno, no queremos juzgar inocentemente a nadie, ¿me entienden?”, concluyó su declaración mientras reservaba una mesa en el restaurante del Hotel Humboldt, dispuesto a disfrutar de un strogonoff preparado con la carne más exclusiva: la de dirigente estudiantil venezolano.