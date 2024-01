Joven hace arepa, por error se le cae, la pisa y lo justifica diciendo que es la receta colombiana

Ayrton Valenzuela, un joven de 24 años, cometió esta mañana la peor atrocidad culinaria del país desde el invento del sanduchón. Quería sorprender a su familia con unas arepas para el desayuno, pero se le cayeron al piso, las pisó al intentar recogerlas y, para colmo, su perro adoptado las orinó. Sin embargo, el ingenioso muchacho disimuló el desastre asegurando que estaba haciendo la receta típica de Colombia.

Nuestro pasante subpagado fue a la residencia Ávila Vistas del Ávila del Este Avila y Sus Terrazas, donde entrevistó a el joven de incierto talento gastronómico: “Chamo, en mi casa siempre me arman peo porque no hago nada, no cocino, no limpio, que con el League of Legends no voy a llegar a ningún lado. Es verdad, pero coño, qué ladilla que te lo digan, ¿sabes? Por eso hoy me levanté temprano para hacerles unas arepitas con queso, sencillitas, porque no soy Sumito Estevez, pues. Pero bueno, se me cayeron al rayar el queso, las pisé, el perro las meó, se las quiso coger, un desastre, bro. Pero bueno, salvé la situación porque les dije a mi familia que era una receta especial de Colombia, y ellos solo me miraron raro, pero no me culparon de que supieran a culo”, dijo Valenzuela, mientras nuestro pasante le rogaba que le diera una arepa para comer su primer desayuno del mes.